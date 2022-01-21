Karne günü değil karne şöleni

20212022 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan öğrenciler yarıyıl tatiline çıktı.

20212022 eğitimöğretim yılının ilk dönemi kapandı. Birinci dönemi geride bırakan Sinop İstiklal İlkokulu öğrencileri karnelerini alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline girdi. Öğrenciler karne gününü adeta şölen haftasına çevirdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İstiklal İlkokulu Müdürü Yasin Sakallı, “Kağıt uçak tasarlama ve uçurtma ile başlayan hafta 'Mikrofon Sende karaoke yarışması', 'Sinema Günü' gibi etkinliklerin ardından devam etti. Öğrencilerimiz karnelerini Mickey ve Minnie eşliğindeki partiyle alan çocukların sevinci görülmeye değerdi. Dönem boyunca yapılan tüm etkinliklerle öğrencilerimizin temel hedefi her zaman mutluluk. Tüm öğrencilere ve İstiklal İlkokulu ailesine iyi tatiller diliyorum” dedi.

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