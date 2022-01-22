Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar mesaisi

İHA

Karadeniz'de kimi zaman kar kalındığının 2 metreye yaklaştığı bölgelere yürüyerek ulaşan elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için her türlü zorluğu aşıyor.

Elektrik arıza ekiplerinin zorlu kar mesaisi

Karadeniz’de kimi zaman kar kalındığının 2 metreye yaklaştığı bölgelere yürüyerek ulaşan elektrik arıza ekipleri, arızaları gidermek için her türlü zorluğu aşıyor.
Ülke genelinde hafta başında başlayan ve özellikle yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı sonrası elektrik arıza biriminde çalışan ekipler zorlu bir çalışma mesaisine başladı. Kar kalınlığının yer yer 1 buçuk2 metreye ulaştığı yüksek kesimli arazilerde ekipler saatlerce yürüyerek zorlu şartlarda vatandaşların enerji ihtiyaçlarını gidermek adına yoğun mesai harcıyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop ilerinde hizmet veren Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ekipleri, fırtına nedeniyle zarar gören elektrik tellerinin üzerinde sıfırın altında kar ve tipiye rağmen çalışmalarını sürdürürken, yemek ihtiyaçlarını da yine arazi ortamında karşılıyor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen çalışanlar, arızaları giderdiklerinde ve insanları enerjiye yeniden kavuşturduklarında tüm yorgunluklarını unuttuklarını belirtiyor.

“Ekiplerimizle her zaman sahadayız”
YEDAŞ Sinop Arıza Onarım ve Bakım yöneticisi Batuhan Sarıoğlu, “Şu an burada Gökçebel ana hattı üzerinde toplam 5 trafonun etkilendiği bir arızaya müdahale için geldik. Yoğun hava şartlarında paletli araçlarımızı kullanarak yaklaşık 1 metrelik karın üzerinde müdahale alanına ulaştık. Ekiplerimizi güvenli şekilde direğe çıkararak arızaya müdahale ettik. Toplam 5 köyümüze enerji aldık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için vatandaşlarımızı aydınlatmak onurdur, gururdur ve mutluluktur. Bunun sevincini yaşıyoruz. Bölgemizi etkileyen 3 enerjisiz trafomuz var, diğer ekiplerimiz o bölgeye yoğunlaştı. Kırsal kesimlerde arazi şartlarımız gerçekten çok zor Karadeniz Bölgesi'nde. Ekiplerimiz arıza bölgesine ulaşmak için yer yer 11 buçuk metre karı vücutlarıyla küreyerek ilerleyebiliyorlar. En kısa sürede bu arızayı da gidereceğiz. Ekiplerimizle birlikte her zaman sahadayız” dedi.
Recep Özyılmaz isimli görevli ise, “YEDAŞ bünyesinde elektrik arızalarını gideriyoruz. Bütün köylerde kış şartlarında 7/24 çalışıyoruz. Yoğun kar yağışı oldu. Günlük 23 kilometre yürüyerek arızalara müdahale ettik, hatları enerjilendirdik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz’de hamsi yeniden tezgahta
YEREL HABERLER Karadeniz’de hamsi yeniden tezgahta
Sinop’ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
YEREL HABERLER Sinop’ta dere taştı, tarım arazileri sular altında ...
Sinop Valiliği’nden peş peşe uyarılar
YEREL HABERLER Sinop Valiliği’nden peş peşe uyarılar
Sinop TSO’dan ‘Mavi Ekonomi’ temasları
YEREL HABERLER Sinop TSO’dan ‘Mavi Ekonomi’ temasları
Sinop’ta kar esareti azalıyor
YEREL HABERLER Sinop’ta kar esareti azalıyor
İki katlı ahşap ev yarım saatte kül oldu
YEREL HABERLER İki katlı ahşap ev yarım saatte kül oldu
Karne günü değil karne şöleni
YEREL HABERLER Karne günü değil karne şöleni
Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği Sinop’ta kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu
YEREL HABERLER Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği Sinop’ta kar, ...
Yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan ...
Hasta için ekipler seferber oldu
YEREL HABERLER Hasta için ekipler seferber oldu
Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı
Sinop'ta heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Sinop'ta heyelan anı kamerada
Sinop'ta heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Sinop'ta heyelan anı kamerada
Bu da muhtarın kar küreme aracı
YEREL HABERLER Bu da muhtarın kar küreme aracı
Heyelan anı kamerada
YEREL HABERLER Heyelan anı kamerada
Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz yol yardımı
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz yol yardımı
Sinop’ta sağlık ekiplerinin zorlu kar mesaisi
YEREL HABERLER Sinop’ta sağlık ekiplerinin zorlu kar mesaisi
Başkan Ayhan: “Su, mama, bir de sevgiyi ihmal etmeyelim”
YEREL HABERLER Başkan Ayhan: “Su, mama, bir de sevgiyi ihmal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.