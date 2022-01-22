Sinop’ta kar esareti azalıyor

Sinop'ta kardan dolayı kapalı köy sayısı 22'ye düştü.

Hafta başından itibaren Sinop’ta 200’ün üzerinde köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yoğun mesaisi devam ederken, yağan kar açılan yolları tekrar kapatmıştı. Hafta sonu itibariyle kapalı köy yolu sayısının 22’ye düştüğü açıklandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, hafta içi kar yağışı nedeniyle 200’ün üzerinde bildirilen kapalı köy yolları, hafta sonu itibarıyla 22 olarak açıklandı. Ekipler yoğun kar yağışı sırasında kapanan yolları açmak için çaba sarf ederken köylerde açılan yollar tekrar tekrar kapanıyordu. Yağışların hafiflemesiyle birlikte Sinop merkeze bağlı 6 köy ve Ayancık’ta 16 köy yolunun kapalı olduğu bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi tarafından çalışmaları sürdüren ekiplerin kar yağışının etkili olduğu bölgelerde öncelik ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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