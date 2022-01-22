Sinop’ta dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Sinop’ta Aksaz Deresi’nin taşması sebebiyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Son yılların en çok kar yağışını alan Sinop’ta kar sularının erimesi, sele yol açtı. Abalı köyünden Akliman sahillerine dökülen Aksaz Deresi, kar sularının erimesiyle birlikte yer seviyesini geçerek etrafındaki ovaları sular altında bıraktı. Özellikle Sarıkum mevkisinde yaşanan taşkında sular köprünün üzerine çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Abalı Köyü Muhtarı Yılmaz Özay, “Son yılların en çok kar gelen mevsimini yaşıyoruz. Bu zamana kadar böyle sıkıntı yaşamamıştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle dere yatağının yetersiz kalmasıyla araziler sular altında kaldı. Burada bulunan köprülerin yükseltilmesi lazım” dedi.

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