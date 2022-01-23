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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop´ta balıkçı barınağında heyelan

DHA

Sinop´ta balıkçı barınağında heyelan


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) SİNOP´ta merkeze bağlı Demirci köyünde etkili kar yağışı sonrası balıkçı barınağında heyelan meydana geldi. Barınağı çevreleyen yolun beton zemininde çatlak ve çökmeler oluştu. 
Olay, merkeze bağlı Demirci köyündeki balıkçı barınağında meydana geldi. Kente etkili olan kar yağışı sonrası, 2016 yılında faaliyete geçirilen barınak ve çevresindeki sarp arazide heyelan oluştu. Heyelan sebebiyle barınaktaki kulübe ve elektrik hatları hasar görürken, beton zeminde de çatlak ve çökmeler oluştu. Balıkçılar, kendilerine yeni bir yer tahsis edilmesini istedi. 
Balıkçı Recep Çalışkan, "Burada aşağı yukarı bir aydır toprak kayması vardı. Son 1 hafta-10 gün içinde tamamen topraklar kaydı ve kulübelerimizi betonun üstünden aşağı aldık. Burada balıkçılıkla uğraşıyoruz ve mağduruz" dedi.  Balıkçı Aydın Avcı da "Kulübelerimizin yerlerini değiştirdik, bu hale geleceğini hiç tahmin etmemiştik. Çok uğraştık, masraf ettik. En son yağan kardan sonra burada heyelan oldu, kulübelerimizi zor kurtardık. Burada balıkçılık yapıyoruz, kayığımız küreğimiz var. Onun için bize burada bir barınak yeri verilsin istiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2022-01-23 11:04:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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