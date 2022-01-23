Huzurevinde yangın paniği

Sinop’ta Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan su baskını ve yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, huzurevi bodrum katını su bastı. Bodrum katı basan su, elektrik prizleri seviyesine ulaşınca prizlerden alevler çıkmaya başladı. Huzurevi görevlileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinin ardından Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Su kaçan prizler elektrikle bağlantısı kesildikten sonra bodrum kata dolan su tahliye edilmeye başlandı. Yaşanan olayda kimse yara almazken, binada kısa süreli paniğe neden oldu.

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