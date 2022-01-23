Kamuda çalışan hamile ve engellilere idari izin

Sinop’ta yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere idari izin verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz merkez ve tüm ilçelerimizde 24 Ocak tarihinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

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