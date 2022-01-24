Yeşilay Sinop Şubesi genel kurulu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sinop Şubesi 2. Olağan Genel Kurulu'nda Erkal Boz, tekrar başkan seçildi.

Başkan Boz üyelere yaptığı açıklamada, “Bundan 102 yıl önce, vatanımızın ve milletimizin zor günlerinde, ülkenin bekasını, milletin istikbalini ve neslin korunmasını kendisine dert edinmiş 'ilim' ve 'irfan' sahiplerinin el ele vererek kurduğu 'Türkiye Yeşilay Cemiyeti', bugün ülke sathına yayılmış 120 şubesi, üyeleri ve gönüllüleri ile tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda insanlarımızı her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan korumak, gençliği ve toplumumuzu daha sağlıklı ve üretken hale getirmek için gayretlerini ve mücadelesini sürdürmektedir” diyerek, katılımları için üyelerine teşekkür etti.

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