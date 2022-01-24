Türkeli'de mahsur kalan hasta için seferber oldular

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kar nedeniyle yolları kapanan köyde mahsur kalan hasta için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

İlçede bir haftadır etkisini sürdüren kar nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi aştığı ilçede, sağlık ve özel idare ekipleri hasta vatandaşların yardımına koşuyor.

İlçeye bağlı Yeşiloba köyü Kurvana Mahallesi'nde yaşayan serebro vasküler hastası Ferdi Aksoy için sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolları açmasının ardından sağlık ekipleri hastaya güçlükle ulaşabildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu ulaşılan hasta, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılmasının ardından, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

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