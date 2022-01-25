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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 3 ilçeye yeni okullar kazandırılıyor

İHA

Sinop’ta 3 ilçeye yeni okullar kazandırılıyor

Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kentte ihtiyaç duyulan Gerze, Erfelek ve Türkeli için yeni okullar yapılacağını duyurdu.
2021 yılı için ayrılan Sinop İl Özel İdaresi bütçesi ile Sinop'un Gerze ilçesinde ihtiyaç duyulan 24 derslikli ilkokul, Türkeli için ise 16 derslik ortaokul ihalesine çıkılıyor. Üçüncüoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da Gerze ve Erfelek için lise yapımına bütçe ayırdığını bildirdi.
2022 yılı içinde gerekli izinlerin ve ihalelerin tamamlanarak yapımlarına başlanacağını bildiren İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu yaptığı açıklamada, “Gerze gelişiyor ve nüfus olarak büyüyor. Bundan dolayı ilçemizde okul ihtiyacı oluştu. Gerze’de ihtiyaç duyulan merkez bölgesinde 24 derslik ilkokul yapılacak. Türkeli Güzelyurt Mahallesi’nde de İmam Hatip Ortaokulu yapımı için yapım ihalelerine çıkıyoruz. Bunu İl Özel İdaresi bütçesi ile yapıyoruz. Daha önceden tespit edilmiş yerler var, bu okullar için bütçeler ayrıldı. İhaleye çıkarak bu iki okulumuzu tamamlayıp Milli Eğitim bünyesine teslim edeceğiz. Bakanlık ile de gerekli görüşmeler sağlandı, Gerze’nin Atatürk Mahallesi’nde ve Erfelek eski lise binasının yanına da bakanlıktan gelen bütçeyle lise binaları yapılacak. Böylelikle bu ilçelerimizin eğitim ihtiyacını karşılamış olacağız” dedi.
Aynı zamanda Üçüncüoğlu, geçtiğimiz günlerde yıkım için gerekli izinlerin alınarak yıkımına başlanılan 40 yıllık Gelincik İlkokulu için ise yeni bina yapımı için en kısa sürede ihaleye gidileceğini duyurdu.

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