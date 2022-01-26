Türkeli'de kar küreme ve tuzlama çalışmaları

Sinop'un Türkeli ilçesinde, birkaç gündür etkili olan kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

İlçede yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Türkeli Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında, öncelikli olarak Türkeli Devlet Hastanesine ulaşım sağlayan Afet Evleriİmam Hatip Lisesi güzergahında kar küreme çalışması yaptı. Özellikle gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı harekete geçen ekipler, hastane yolunda ve ilçenin muhtelif alanlarında tuzlama çalışmaları yaparak, trafikte oluşacak risklere karşı önlemlerini sürdürüyor.

Bu arada, kar yağışı sonrası deforme olarak çukurlar oluşan bazı cadde ve sokaklarda yol bakım çalışmaları yürütülüyor.

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