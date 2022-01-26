Buz sarkıntıları tehlike saçıyor

Sinop’ta etkili olan kar yağışından sonra sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi sonucu bazı evlerin çatısında buz sarkıtları oluştu.

Sinop’ta yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında kadar düşen hava sıcaklığı, çatı ve saçaklarda buz sarkıtlarının oluşmasına yol açtı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kabalı köyü sakini Mehmet Yurttaş, “Kentte bir haftadır etkili olan kar yağışından sonra soğuklar baş gösterdi. Etkili olan soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıntıları meydana geldi. Oluşan metrelerce sarkıntılar tehlike oluşturuyor. Önlemlerin bir an önce alınması gerekiyor” dedi.

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