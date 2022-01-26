Köyde mahsur kalan hastaya 5 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı

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Yoğun kar yağışının devam ettiği Sinop’ta bir köyde rahatsızlanan hastaya, 5 saatlik çalışma sonucu ulaşıldı.

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşayan 25 yaşındaki Esra Yılmaz’ın fenalaşması üzerine yakınları, 112'den yardım istedi. Türkeli ilçe merkezinden 40 kilometre mesafedeki Davutlu köyüne kar nedeniyle yollarının kapalı olması üzerine bölgeye Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü’nün 2 iş makinesi ile bir aracı yönlendirildi.

Bazı yerlerde 2 metreyi bulan kar nedeniyle yolda güçlükle ilerleyen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 saatlik çalışma sonucu hastaya ulaşarak kuruma ait araçla Gökçealan köyünde bekleyen ambulansa ulaştırdı. Ambulans, hastayı alarak Türkeli Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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