Sinop’ta 'su samuru' görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta görüntülendi.

Sinop’un Akliman mevkisinde deniz kenarında fark edilen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Su samuru olduğu anlaşılan canlı bir anda hareket ederek gözden kayboldu. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuruna Sinop'ta son zamanlarda birçok kez rastlandı.

Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi.

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