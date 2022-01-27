Yere düşen tüfek ateş aldı: 1 yaralı

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Sinop’un Türkeli ilçesinde, aracıyla seyir halindeyken tüfeğin yere düşerek ateş alması sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Taçahmet köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, traktörü ile seyir halinde olan Recep Tarkan Özdemir, omzundaki tüfeğin yere düşmesi sonucu ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Özdemir’in koluna isabet etti. Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop’a, ardından Samsun’daki hastaneye sevk edildi.

Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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