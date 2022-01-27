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Balıkçı tarafından beslenen su samuru kameralara yansıdı

İHA

Balıkçı tarafından beslenen su samuru kameralara yansıdı

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru kent merkezinde bir balıkçı tarafından beslenirken görüntülendi.
Sinop kent merkezinde deniz kenarında bir balıkçı tarafından beslenen su samuru başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuruna Sinop'ta son zamanlarda birçok kez rastlandı.
Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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