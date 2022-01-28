Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gelincik Mahallesi Gelincik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. 57 AAD 623 plakalı motosiklet sürücüsü U.Y, seyir halindeyken yolun karşı tarafına geçmekte olan yaya A. K.’ya çarptı. Çarpma sonucu yaya A.K yaralandı. Yaralı, 112 sağlık görevlilerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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