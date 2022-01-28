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Bakan Pakdemirli: “Kimsenin benim üreticimin hibesinden çalmaya hakkı yok” “Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdik” “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir”

İHA

Bakan Pakdemirli: “Kimsenin benim üreticimin hibesinden çalmaya hakkı yok” “Hazine'ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdik” “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, aldıkları şikayetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapanlara büyük cezalar kesileceğini belirterek, “Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Bölge Müdürlüğü açılışını gerçekleştirmek için Sinop’a geldi. Sinop Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli’ye Vali Erol Karaömeroğlu tarafından Hamsilos Tabiat Parkı görselli fotoğraf takdim edildi. Bakan Pakdemirli daha sonra “Sektör Toplantısı” ile Sinoplularla buluştu.
Çiftçinin üretimini arttırmaya yönelik üzerinde çalıştıkları projeden bahseden Bakan Pakdemirli, “Gelir koruma sigortası ve sözleşmesi diye çiftçimizi kuşatacak iki ayrı proje üzerinde çalışıyoruz. Yani çiftçimiz bugün toprağa tohum attığı zaman veya ürünü toplayacağı zaman yarın bunun üzerinden ne kadar rakam toplayacağına dair bir fikri genelde olmuyor, hasadı beklemek zorunda oluyor. Hasadı beklemeden sözleşmeli üretimle veya gelir koruma sigortasıyla bunu garanti altına alırsak biz üretimi arttırmayla ilgili artı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.
Bitkisel ve hayvansal üretim ile Türkiye’nin yalnızca kendisine değil dünyaya da önemli ihracat yaptığını ifade eden Pakdemirli, “Bitkisel ve hayvansal üretim açısından ülkemiz sadece kendisini değil dünyayı da doyuran bir ülkedir. Sebzede Avrupa Birliği’nde birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Meyvede AB’de birinci, dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılıkta son üç buçuk senede yüzde 6,5 artarak 18 milyon 500 bin, küçükbaşta yüzde 24,5 artarak 58 milyon TL’ye geldi” şeklinde konuştu.

“Türkiye kendi kendine yüzde 130140 yeterli bir ülkedir”
Bakan Pakdemirli, 2021 yılında tarımsal hasılatın rekor seviyede olduğunu dile getirerek, “Tarımsal hasılamız 2021 henüz açıklanmadı. İhracatımız 2021’de Cumhuriyet tarihi rekorudur. İhracatımız 2021’de yüzde 21 arttı. 22,3 milyar dolara geldi. Dış ticaret fazlamız da 6,7 milyar dolara geldi. Yani bunun anlamı şu: Türkiye kendi kendine yüzde 130140 yeterli bir ülkedir” açıklamasında bulundu.
Açıklamalarının devamında Pakdemirli, Hazine’ye ait tarım arazilerini kiralayan vatandaşların kira artışını yüzde 22’den 9’a indirdiklerini ve bu uygulamanın yeni kiralamalarda da geçerli olacağını duyurdu.

Sinop’a 12 milyonluk 11 proje müjdesi
Pakdemirli şöyle devam etti: “Sinop’a ait müjdelerde de hemen 12 milyon TL’lik maliyetle 11 proje başlatıyoruz. 50 ton sertifikalı buğday arpa ve tohum dağıtımımız var. 1600 kg salep tohumu dağıtacağız. 8 bin 500 dekar alana çeltik üretimi destekleyeceğiz. 90 ton çeltik tohumu dağıtacağız. 1000 dekar damla sulama hibemiz ve 1400 dekar alana mera çalışmamızı yapıyoruz. Durağan ilçemizde 500 dekar alana GES sulama sistemi kuruyoruz. Çeltik üreticilerimizin sulama maliyetini düşürüyoruz. Yine merkez Kozcuaz köyünde kapalı sistem su iletimi hattı yaparak 1834 dekar alana 6 tarım arazisini kazandırıyor olacağız. 40 tane 250 metrelik sera kuracağız. 30 tane 100 metrekarelik dinear kurulacak. 19 ceviz bahçesini kuracağız 1 ile 5 dekar arası. 80 tane makine ekipman dağıtımı yapıyor olacağız.”

“Hibeli makineye zam yapana büyük ceza”
Bakan Pakdemirli, aldıkları şikayetler üzerine harekete geçerek tarımsal alanda hibe ile makine alan çiftçinin aldığı ürünlere zam yapanlara büyük cezalar kesileceğini duyurdu. Pakdemirli, “Bununla ilgili ben açık açık söylüyorum, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı arayın, özellikle özel kalemi arayın. Nerde ne problem varsa, hangi satıcı size bunu yapıyorsa biz ilgili bakanlıklarımız ve Ticaret Bakanlığı dahil olmak üzere onlara Rekabet Kurumu üzerinden büyük cezalar kesilmesini sağlayacağız. Biz bir şeyin yüzde 50’sini veriyorsak gerçekten yüzde 50 vermemiz lazım. Kimsenin benim üreticimin payından, hibesinden çalmaya hakkı yoktur. Kusura bakmasın makine üreticileri” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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