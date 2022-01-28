Pakdemirli: “Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasındayız” Bakan Pakdemirli, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılışını yaptı

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ilk dört ülke arasındayız” dedi.

Resmi kuruluşu daha önce gerçekleşen Sinop Orman Bölge Müdürlüğü’nün açılış töreni için Sinop’u ziyaret eden Pakdemirli, “Orman neferlerimize yeni bir birim kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.



“Ormanlarımız hem süsümüz hem de gücümüzdür"

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