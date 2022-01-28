Bakan Pakdemirli: Türkiye kendi kendine yüzde 130- 140 yeterli ülkedir (2)



`KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖNEMLİ MÜCADELENİN İÇİNDEYİZ´

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen `Sektör Toplantısı´nın ardından Orman Bölge Müdürlüğü´nün açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Pakdemirli, geçen yıl iklim değişikliği nedeniyle yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde büyük kayıplar verildiğini belirterek, ilerleyen dönemlerde kayıplara mahal vermemek için bakanlığa bağlı teşkilatlara yeni birimler kazandırdıklarını söyledi.

2021'in küresel ısınma ve iklim değişikliğinin hissedildiği sene olduğunu kaydeden Pakdemirli, "2021 yılı, küresel ısınma ve iklim değişikliğini çok derin hissettiğimiz bir yıl olarak kayıtlara geçti. Bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında; tarım, orman ve su geliyor. Bilimsel araştırma ve modellemeler, ülkemizin de yer aldığı Akdeniz havzasının, iklim değişikliğinden daha fazla etkileneceğini bizlere gösteriyor. Bazı bölgelerde aşırı yağış ve sellere, bazı bölgelerimiz de ise orman yangınlarına ve kuraklıklara şahit oluyoruz. Ülkemizde son 5 yıla baktığımızda; don afeti yaşanan alanlarda yüzde 256, kuraklık afeti yaşanan alanlarda yüzde 746, yangın afeti yaşanan alanlarda yüzde 246, sel-su baskını yaşanan alanların sayısında yüzde 95 artış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı önemli bir mücadelenin içerisine girmiş bulunuyoruz. En büyük karbon yutağı olan orman ekosistemleri, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyor" dedi.

Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını da belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından Orman Bölge Müdürlüğü binasının açılışını gerçekleştirdi.DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-01-28 17:41:44



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