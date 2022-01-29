Sinop’ta 9 köy ulaşıma kapalı

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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Sinop’ta kar nedeniyle toplam 9 köy yolu ulaşıma kapalı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından, açıklanan verilere göre hafta başında 300'ün üzerinde olduğu açıklanan kapalı köy yolu sayısı, 9’a indi. İl Özel İdaresi verilerine göre Sinop’ta yalnızca Ayancık ilçesinde 9 köye ulaşılamadığı bildirildi.

Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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