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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahşap ürünleri yepyeni bir dokunuşla geri dönüştürüyor

İHA

Ahşap ürünleri yepyeni bir dokunuşla geri dönüştürüyor

Sinop’ta hizmet veren bir tasarım atölyesi, eski ahşap ürünleri yepyeni bir dokunuşla geri dönüştürüyor.
Bu atölyede eski evden kalma bir kapıyı, dost sohbetlerine şahitlik etmiş bir masayı, köklerinden kopup yeni yaşamlara yuva olmaz diye bir kenara atılmış bir kütüğü, bir dal parçasını sıcacık anılara ortak olacak yepyeni dekoratif ürünler haline getiriyor. 3D modelleme ve proje alanında başarılı çalışmaları olan tasarımcı Erol Ergül, “Yenilikler, ancak onlar için yer açtığınızda hayatınıza girebilirler” dedi.

“Eski ahşap ürünler ilgi görüyor”
Atölyede ilginin en çok eski ahşap ürünlere olduğunu belirten Ergül, "Buradaki birçok ürünün hikayesi, yaşanmışlıkları var. Bunları nasıl revize ederiz, günlük hayatımızda hem görsel hem de işlevsel açıdan nasıl değerlendirebiliriz diye düşünüp taşınıyoruz. İşlevini yitirmiş, kullanılıp yıpranmış, doğada sadece bir atık olarak kalacak atmosferde belki de duman ve karbonmonoksit olarak hayatımıza geri gelecek bir şeyi fonksiyonel hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Zaten öylece bırakılmış bir malzeme gördüğüm zaman, o nesneye dair hemen zihnimde bir tasarım canlanıyor. Sadece var olanı yenileyip dönüştürmüyoruz. Kişiye özel tasarımlarımızla doğum günü, yıl dönümü, bebek hediyesi, 'içimden geldi sevdiklerimi mutlu edeyim' diyenler için hediye verilenlerin gönlünü kazanacak ürün seçeneklerimizi de müşterilerimize sunuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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