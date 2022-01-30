Sinop’ta araç şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Sinop’ta hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya K. idaresindeki 55 ADS 424 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada H.K., Z.M.K. ve M.T.K. yaralandı. Yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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