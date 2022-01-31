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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli Belediyesi: "Şebeke suyu içilebilecek durumda"

İHA

Türkeli Belediyesi: "Şebeke suyu içilebilecek durumda"

Türkeli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, içme suyunun kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sonuç verdiği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden her ay analiz sonuçlarının rutin olarak kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilerek, 'şebeke suyunu gönül rahatlığıyla içilebileceği' ifade edildi.
Türkeli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin en önemli sıkıntılarından biri olan, içme suyu miktarı ve kalitesini arttırmak amacıyla ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda, çeşitli kurum ve belediye bünyesinde çalışan işinde uzman mühendislerden oluşan heyet tarafından ilçe sınırlarımızda yaptıkları arazi çalışmaları sonucunda içme ve kullanma suyunun miktarını ve kalitesini arttıracak kaynaklar tespit edilmiştir.
Suyun kalitesini olumsuz yönde etkileyen kaynak ve su kuyuları iptal edilmiş olup, yapılan sondaj çalışmaları ile yeni kaynakların ilave edilmesiyle birlikte, halkımızın kullanabileceği ve ihtiyacını karşılayabileceği ortalama 7,6 pH değerinde içme ve kullanma suyunu vermiş bulunmaktayız.
11 Ağustos 2021 tarihinde bölgemizde yaşanan büyük sel afeti nedeniyle zarar gören su kuyuları ve ana isale hatları kısa sürede onarılmış olup, içme suyumuz halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Uzun vadede yapmış olduğumuz gölet, içme suyu, tüm su hatları, su depolarının ve diğer alt yapıların yenilenme süreci devam etmektedir. Tüm alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanana kadar, doğal afetler ve ana hatlardaki beklenmedik arızların dışında su sıkıntısı yaşanmayacağı ön görülmektedir.
İl Sağlık Müdürlüğünün her ay periyodik olarak muhtelif yerlerden şebeke suyundan aldığı numuneler üzerine yapılan analizlerde şebeke suyunun fiziksel (bulanıklık, koku, tat), kimyasal ve biyolojik yönden 17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı yönetmeliğe göre insani tüketim açısından uygun çıktığı görülmektedir.
Bundan sonraki yapılan analiz sonuçları rutin olarak kamuoyu ile paylaşılacak olup, bu zamana kadar yapılan analiz sonuçlarını kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

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