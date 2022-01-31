Son y\u0131llar\u0131n en yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n etkili oldu\u011fu Sinop\u2019ta, \u00d6zel \u0130dare ekipleri aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla il genelinde kapal\u0131 k\u00f6y yollar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131 ula\u015f\u0131ma a\u00e7t\u0131. Sinop\u2019ta ge\u00e7en hafta boyunca etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131nda 311 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapanm\u0131\u015ft\u0131. Sinop \u0130l \u00d6zel \u0130daresi\u2019ne ba\u011fl\u0131 ekipler taraf\u0131ndan ba\u015flat\u0131lan hummal\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla ula\u015f\u0131m sorunu ortadan kald\u0131r\u0131ld\u0131. Son olarak halen kapal\u0131 bulunan Ayanc\u0131k il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Sulus\u00f6k\u00fc k\u00f6y\u00fc yolunun ula\u015f\u0131m\u0131 ise tamamlanarak t\u00fcm kapal\u0131 k\u00f6y yollar\u0131 ula\u015f\u0131ma a\u00e7\u0131ld\u0131. \u0130l \u00d6zel \u0130dare Genel Sekreteri Yahya \u00c7\u0131nk\u0131l, yap\u0131lan kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 neticesinde il genelinde, 31 Ocak itibariyle kapal\u0131 k\u00f6y yolunun kalmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. \u00c7\u0131nk\u0131l, \u201c13 Ocak Per\u015fembe g\u00fcn\u00fcnden itibaren il genelinde ba\u015flayan aral\u0131kl\u0131 kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 \u015fehrimizin tamam\u0131nda k\u0131sa s\u00fcrede etkisini g\u00f6sterdi. Sinop adeta beyaza b\u00fcr\u00fcnm\u00fc\u015f ve beyaz gelinli\u011fini giymi\u015f vaziyetteydi. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n en etkili oldu\u011fu 23 Ocak itibar\u0131yla 311 adet k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapanm\u0131\u015ft\u0131. S\u00fcrekli devam eden kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na kar\u015f\u0131n Sinop \u0130l \u00d6zel \u0130daresi\u2019ne ba\u011fl\u0131 ekiplerimizin 7\/24 esas\u0131na g\u00f6re yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n tamamen durdu\u011fu 27 Ocak Per\u015fembe itibar\u0131yla kapal\u0131 olan k\u00f6y yollar\u0131m\u0131z\u0131 4 g\u00fcn gibi k\u0131sa bir s\u00fcrede s\u0131f\u0131ra indirdik. Her zaman ifade etti\u011fimiz gibi kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 bir rahmet, bir bereket vesilesi g\u00f6r\u00fcyoruz ama kar\u0131n ya\u011fmas\u0131ndan dolay\u0131 da olu\u015fan bir ula\u015f\u0131m k\u0131s\u0131tl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yoruz. \u00d6nceden yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z koordinasyon toplant\u0131lar\u0131m\u0131zda grup yollar\u0131m\u0131zda kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ya\u015fanabilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 uygulayaca\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 planlad\u0131k. Kar\u0131n ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 ilk dakikadan itibaren ekiplerimiz sahadaki yerini ald\u0131. Mesai arkada\u015flar\u0131m\u0131z aral\u0131ks\u0131z canla ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131lar. Son olarak Ayanc\u0131k il\u00e7emizde kapal\u0131 olan Sulus\u00f6k\u00fc k\u00f6y\u00fc yolumuzu da a\u00e7m\u0131\u015f bulunuyoruz. Ekiplerimiz \u00f6ncelikle ana yollar ve acil ihbarlar\u0131 de\u011ferlendirerek vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ula\u015f\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flamak \u00fczere \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 devam ettirdi\u201d dedi.