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Beyaz gelinliği giyen Tatlıca Şelaleleri ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

İHA

Beyaz gelinliği giyen Tatlıca Şelaleleri ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. 720 dekarlık alana sahip olan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, beyaz örtüsüyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkurunu bulunduran tabiat parkı, alabalık, kestane kargası, baykuş, ördek türleri, sincap, sansar, gelincik, tavşan ve karaca gibi yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Yaz ve bahar mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, beyaz örtü altında fotoğraf çektirerek, bölgede yaşayan ördekleri besledi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erfelek Tatlıca Şelaleleri işletmecisi Ömer Bozkurt, "Erfelek Takım Tatlıca şelaleleri 2011 yılında tabiat parkı ilan edilmiş 28 adet takım şelalelerinden oluşan tek takım şelaleleridir. Sinop ilinin de en önemli turizm noktalarından bir tanesidir. Faaliyet olarak rafting, fotoğrafçılık, dağcılık ve gezi yapılabilmektedir. Aynı zamanda piknik sahalarımız mevcuttur. Özellikle çevre illerden gelen turistlere hizmet vermekteyiz. Rakamsal olarak pandemi öncesi 280 bin ziyaretçiye ulaştık. 2016 yılında 178 bin, 2017 yılında 186 bin, 2019 yılında 202 bin ve en son pandemi dolayısıyla 130 binlerde kaldık. Geçen senede malum olduğu üzere sel felaketi sonrasında 80 bin ziyaretçiyle 12 Ağustos’ta kapatmak zorunda kaldık. Şuan tabiat parkımızda sel felaketinin getirdiği sorunları çözmekle uğraşmaktayız" dedi.

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