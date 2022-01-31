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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop'ta 400 projeden 257’si tamamlandı

İHA

Sinop'ta 400 projeden 257’si tamamlandı

Sinop İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı ilk toplantısı, Vali Erol Karaömeroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Karaömeroğlu, toplantıda 2021’in son çeyreğinde çalışılan 400 projeden 257’sinin tamamlandığını açıkladı.
Koordinasyon Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Erol Karaömeroğlu, Sinop’ta yatırım projelerine ilişkin çalışmaların 37 kuruluş tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. Karaömeroğlu, “18 genel ve katma bütçeli kuruluş, 10 yerel idare ile 9 Köylere Hizmet Götürme Birlikleri olmak üzere toplam 37 kuruluş tarafından gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı 4. döneminde toplam 400 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 257 adedi tamamlanmıştır. Diğer 143 projeden; 86 adet proje devam etmektedir. 1 proje ise tasfiye edilmiştir. 17 adet proje ihale aşamasında olup, 39 adet projeye ise çeşitli sebeplerden başlanamamıştır. 2021 yılı 4. döneminde üzerinde çalışılan projelerin toplam değeri 5 milyar 420 milyon 69 bin 173 TL’dir. Bu projeler için 2021 yılında 744 milyon 332 bin 478 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 482 milyon 257 bin 218 TL’si harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 65’e tekabül etmektedir’’ dedi.
Vali Erol Karaömeroğlu’nun açılış konuşması sonrasında Bölge ve İl Müdürlerince kamu yatırımcı kuruluşlarının 2021 yılı 4. Dönem yatırımları ile ilgili gerçekleşme durumları ve 2021 yılı yatırımları hakkında sunumlar yapıldı. Görüş ve önerilerin akabinde toplantı sona erdi.
İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Oktay, İlçe Kaymakamları, Bölge Müdürleri, İlçe Belediye Başkanları ile Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katıldı.

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