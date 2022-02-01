Buzhane binası yeni yüzüne kavuşmayı bekliyor

Sinop’un simgelerinden bir tanesi olan eski buzhane binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Mülkiyeti Sinop Belediyesine ait olan ve 150 yıllık tarihi bir geçmişe sahip eski buzhane binasında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, proje tamamlandığında tarihi binanın yeni yüzüyle Sinop’a ayrı bir değer katacağını söyledi. Ayhan, “1954 senesinde yapılmış bina buz fabrikası olarak hizmet veriyordu. Benden önceki belediye başkanımız tarafından satın alınmıştı bu bina. Şimdi biz orayı kültür merkezi yapıyoruz. İçerisinde bir çok etkinliğimizi yapabileceğimiz küçük bir cep sineması da düşünüyoruz. Fonksiyonel bir bina hizmet verecek inşallah Sinoplulara. Tarihi binanın restorasyonu tamamlandığında buzhane binamız yeni yüzüyle Sinop’umuza ayrı bir değer katacak” dedi.

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