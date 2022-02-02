Sinop'ta meydana gelen heyelanlar korkutuyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Sinop'un Korucuk ve Gelincik Mahallelerinde yerleşim alanlarına yakın yerlerde meydana gelen heyelanlar korkutuyor.

Sinop’un Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde yaşanan heyelanlar sonrası kent merkezinin bazı mahallelerinde irili ufaklı heyelanlar meydana geldi. Korucuk Mahallesi'nde heyelan nedeniyle toprak zeminde büyük yarıklar oluştu. Bazı evlere oldukça yakın olan yarıklar nedeniyle vatandaşlar büyük endişe yaşıyor. Ayrıca heyelan alanının hemen üzerinde yol güzergahı ve doğalgaz ana hattı bulunuyor. Konuyla ilgili endişesini dile getiren vatandaşlar yetkilileri göreve çağırıyor.

Mahalle sakini Murat Uzun, heyelan nedeniyle tedirgin olduklarını belirterek, “Heyelan nedeniyle evlerimiz tehlike altında. Ayrıca heyelan alanının üst tarafından yol geçiyor ve yol tehlikede. Korku içerisindeyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.