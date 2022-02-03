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Faydasını duyan soluğu aktarda alıyor

İHA

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gribal hastalıkların da etkisiyle doğal ve organik ürünlere ilgisi arttı. Özellikle bronşit gibi hastalığı olan ve Kovid19 salgınına yakalanan kişilerin tercihi çam kozalağı şurubu ve özünden yana oluyor.

Faydasını duyan soluğu aktarda alıyor

Kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların gribal hastalıkların da etkisiyle doğal ve organik ürünlere ilgisi arttı. Özellikle bronşit gibi hastalığı olan ve Kovid19 salgınına yakalanan kişilerin tercihi çam kozalağı şurubu ve özünden yana oluyor.
Tüm dünyada görülen ve etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla doğal ve organik ürünlerin satışındaki artış sürüyor. Çam kozalağı şurubu ve özünün korona virüs hastalığına ve bronşite karşı iyi geldiğini duyan vatandaşlar aktarların yolunu tutuyor. Kozalak şurubu ve kozalak özü son dönemde aktarlarda en fazla ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.
Çam kozalağı şurubu ve özünün salgın döneminde çok yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Sinoplu Aktar Bahar Altın, özellikle korona virüs hastalığına yakalanan ya da astım bronşit problemi olan kişilerin rahatlıkla kullanabildiğini ifade etti.
Aktar Bahar Altın yaptığı açıklamada, “Çam kozalağı özü ve şurubu çok revaçta şuanda. 60 TL’ye satıyorum ve bunu yok satıyorum. Çok çabuk satılan bir ürün. Astım, bronşit, KOAH hastalığına özellikle Kovid19 hastaları genellikle bunu sabah akşam aç karnına bir yemek kaşığı tüketerek kullanıyorlar” dedi.

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