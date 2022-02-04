Sinop’un yüksek kesimlerinde kar küreme çalışmaları

Sinop’ta yüksek kesimlerde geçen haftalarda yağan kar için çalışmalar devam ediyor. Ekipler, Dıranas Dağı'nda yol kenarında biriken karı yolun dışına taşıyor.
SinopBoyabat karayolu mevkisindeki bin 300’ün üzerinde rakımlı Dıranas Dağı’nda ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Geçen haftalarda yağan yoğun kar nedeniyle yol kenarında biriken kar, Karayolları 10. Bölge ekipleri tarafından iş makineleriyle yolun dışına aktarılıyor. Ekiplerden alınan bilgiye göre kar sebepli kapalı yol olmadığı, yalnızca yol kenarında biriken ve trafiğin seyrinde tehlike oluşturacak bölgelerin temizlik çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
Meteoroloji yetkilileri, Sinop'ta yağmurun birkaç gün etkili olacağını bildirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.