Sinop’ta ‘kasten öldürme, yaralama ve tehdit’ suçlarından aranan şahıs tutuklandı

Sinop’ta ‘kasten öldürme, yaralama ve tehdit’ suçlarından 20 yıl 54 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adli makamlarca aranması bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında; kasten öldürme suçundan 18 yıl 44 ay 37 gün, birden fazla kişiyle tehdit suçundan 2 yıl 6 ay, basit yaralama suçundan 4 ay 15 gün olmak üzere toplam da 20 yıl 54 ay 52 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç (40) isimli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekiplerince gerçekleştirilen 12 saat süreli fiziki tarassut ve takip neticesi düzenlenen operasyon ile yakalanmış olup, şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Sinop Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

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