Ayancık'a kapalı yüzme havuzu yapılıyor

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AK Parti Ayancık İl Genel Meclisi Üyesi Erkan Örnek, Ayancık'a kapalı yüzme havuzunun yapılacağını bildirdi.

Erkan Örnek, sosyal paylaşım sayfası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ayancık'a kapalı yüzme havuzunun bakanlık nezdinde onayının yapıldığını belirterek, "Bu kıymetli proje için sayın Milletvekilimiz Dr. Nazım Maviş'e ve sayın İl Başkanımız Uğur Giresun'a Ayancık halkı adına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlandığını ve yakın zamanda yapım ihalesi yapılacağını hatırlatan Örnek, kazandırılacak olan kapalı yüzme havuzunun sosyal, ekonomik ve turizm açısından önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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