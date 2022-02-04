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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ayhan: “Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı”

İHA

Başkan Ayhan: “Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gittik. Önceliğimiz mesai arkadaşlarımızın refahı” dedi.
Sinop Belediye Başkanlığı, Belediyeİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sinop Belediye Başkanlığı ile Belediyeİş Sendikası, Belediye Başkanlığı ile Sinop Sahil Belediyeler Birliği arasında 2024 yılsonuna kadar olacak şekilde, Sinop Belediyesi Personel A.Ş. için de ara protokol yapılarak maaşlarda iyileştirmeye gidildi.
Belediye Başkanı Barış Ayhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde memur arkadaşlarımızla yaptığımız toplu iş sözleşmesinden sonra duyurusunu yapmıştık. Bugün de işçi arkadaşlarımızla sözleşmemizi imzaladık. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum ve geçim şartlarını göz önünde bulundurarak mesai arkadaşlarımızın maaşlarında iyileştirmeye gittik. Sinop için birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızın refahı önceliğimiz, sözleşme tüm personelimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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