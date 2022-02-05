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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta heyelan istinat duvarını yıktı

İHA

Sinop’ta heyelan istinat duvarını yıktı

Sinop’ta karayolu üzerinde meydana gelen toprak kayması, yol kenarındaki istinat duvarını yıktı. Yolun bir şeridine saçılan taşlar için, bariyer ile güvenlik önlemi alındı.
SinopSamsun karayolu Demirciköy Tüneli girişinde meydana gelen heyelan ile yoldaki istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 200 metre boyunca yola saçılan kaya parçaları nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. İstinat duvarının üst kısmında bulunan toprak arazide heyelanın neden olduğu kırılmalar, bölgeden geçmek isteyen vatandaşlar, yola düşen taşları gördüklerinde yeni bir tehlike olmasından korkuyor. Aynı zamanda bölgedeki taşların yoldan temizlenmesini ve yolun temizlenerek eski haline getirilmesini talep ediyor.
Sürücü Dilara Eraltan, “Gerçekten korkarak geçtim. Burası birkaç gündür böyle, ne zaman düzelecek ne zaman eski haline gelecek bilemiyorum. Yaklaşık 200250 metre civarında bir alan yıkılmış, yıkılmaya devam ediyor” dedi.
Heyelanın bölgede zaman zaman devam ettiği ve istinat duvarının ayakta kalan kısmının da yıkılma tehlikesinde olduğu ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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