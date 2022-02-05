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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bizim geldiğimiz medeniyet, kadına ayrımcılık yapmaz”

İHA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bizim geldiğimiz medeniyet, kadına ayrımcılık yapmaz”

Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bizim geldiğimiz medeniyet, kadına ayrımcılık yapmaz” diyerek kadınların sıklıkla yaşadığı ‘cinsiyet ayrımcılığı’ sorununu dile getirdi.
Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde Hakİş Kadın Komitesi tarafından gerçekleştirilen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu programa katılan Hakİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı konuşmada sendikalardaki yönetici kadınların artması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca kadınlara yönelik yapılan her türlü taciz ve şiddetin karşısında olduklarını ifade etti.
Kadınların sendika hayatında var olma mücadelelerini sonuna kadar desteklediklerini belirten Arslan, “Önemli olan tüzük veya başka bir şey değil, kadınların ortaya koyacağı mücadele azmi. Kadınların şartlar ne olursa olsun haklarını talep etmeleri önemlidir. Biz kadın erkek bir tamamlayıcı unsuruz. Ne diyor Neşet Ertaş, 'Kadın insan, biz insanoğluyuz.' Dolayısıyla kadını mücadelesinden, insanın yarısı olmasından ayıramayız. Bu ayrımcılığı yapanlar asla bizim değerlerimizi temsil eden insanlar değildir. Bizim geldiğimiz medeniyet, kadına ayrımcılık yapmaz. Hazreti Peygamber'in hayatında eşlerine sert bir sözü bile yoktur. Bırakınız şiddeti, sert bir davranışı dahi yoktur. Biz böyle bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.
Programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, sendika üyeleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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