Turkovac aşısı Sinop’ta uygulanmaya başlandı

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Turkovac aşısının Sinop’ta uygulanmaya başlandığı duyuruldu.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından milli Covid19 aşısı Turkovac’ın Sinop’ta bugünden itibaren Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde aşı polikliniklerinde yapılmaya başlandı.

Pandemi ile mücadelede en etkili silah olan aşıları olmaya davet eden İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Turkovac inaktif aşı türü olup geleneksel ve yaygın olarak kullanılan iyi bilinen bir aşı türüdür. 18 yaş üstündekilere 4 hafta ara ile iki doz olarak uygulanmaktadır. Hatırlatma dozu olacaklara bir kez uygulanması yeterlidir. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için pazartesi itibarıyla Sinop Devlet Hastanemize bekliyoruz” dedi.

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