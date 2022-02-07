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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de 53 bin 214 Türkelili yaşıyor

İHA

Türkiye'de 53 bin 214 Türkelili yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) göre Türkiye'de yaşayan Türkelililerin nüfusu 53 bin 214 olarak açıklandı.

İstanbul’da 25 bin 422, Kocaeli’de 6 bin 761 Türkelili var
Türkeli nüfusuna kayıtlı olan kişilerin hangi illerde ikamet ettikleri ve Türkeli’de ikamet eden vatandaşların hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu konularında yapılan çalışma hakkında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından şu bilgiler verildi:
"Türkeli nüfusuna kayıtlı olan 53 bin 214 kişinin, 13 bin 912 kişinin Sinop il sınırları içerisinde, 39 bin 302'sinin ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi. Türkeli nüfusuna kayıtlı olan vatandaşların çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk dokuz il sırasıyla İstanbul 25 bin 422, Kocaeli 6 bin 761, Zonguldak 781, Kastamonu 727, Tekirdağ 580, Ankara 570, Karabük 563, Bursa 505 ve İzmir 406 kişi oldu. Buna göre; Türkiye’nin tüm illerinde Türkeli nüfusuna kayıtlı olan vatandaşımız bulunuyor."

Diğer illerde yaşayan Türkelililer
"Adana: 30, Adıyaman: 9, Afyonkarahisar: 18, Ağrı: 7, Aksaray: 10, Amasya: 20, Ankara: 570, Antalya: 289, Ardahan: 10, Artvin: 6, Aydın: 68, Balıkesir: 143, Bartın: 61, Batman: 10, Bayburt: 11, Bilecik: 57, Bingöl: 11, Bitlis: 4, Bolu: 52, Burdur: 34, Bursa: 505, Çanakkale: 92, Çankırı: 11, Çorum: 22, Denizli: 60, Diyarbakır: 18, Düzce: 100, Edirne: 91, Elazığ: 3, Erzincan: 12, Erzurum: 17, Eskişehir: 83, Gaziantep: 31, Giresun: 22, Gümüşhane: 9, Hakkari: 8, Hatay: 58, Iğdır: 8, Isparta: 31, İstanbul: 25 bin 422, İzmir: 406, Kahramanmaraş: 11, Karabük: 563, Karaman: 10, Kars: 12, Kastamonu: 727, Kayseri: 20, Kilis: 4, Kırıkkale: 18, Kırklareli: 122, Kırşehir: 8, Kocaeli: 6 bin 761, Konya: 65, Kütahya: 32, Malatya: 16, Manisa: 76, Mardin: 6, Mersin: 28, Muğla: 119, Muş: 14, Nevşehir: 8, Niğde: 8, Ordu: 45, Osmaniye: 8, Rize: 20, Sakarya: 331, Samsun: 219, Şanlıurfa: 16, Siirt: 5, Sinop: 13 bin 912, Şırnak: 20, Sivas: 14, Tekirdağ: 580, Tokat: 42, Trabzon: 45, Tunceli: 1, Uşak: 11, Van: 9, Yalova: 79, Yozgat: 19, Zonguldak: 781."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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