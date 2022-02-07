Türkeli’ye tanıtım kitabı hazırlandı

Sinop’un Türkeli ilçesinin tanıtımı için iş adamı ve araştırmacıyazar Dursun Demirel tarafından bir kitap hazırlandı.

Türkelil iş adamı ve araştırmacıyazar Dursun Demirel tarafından, ilçe tarihinden, coğrafyasına, ekonomisinden, kültürüne, turizminden ekonomisine kadar herşeyi barındıran, yerli ve yabancı turistin bir anlamda el rehberi olarak kullanılabilmesi için “Karadenizin Parlayan Yıldızı Türkeli” adında tanıtım kitapçığı hazırlandı.

Türkeli’li iş adamı ve araştırmacıyazar Dursun Demirel, ilçenin tanıtılması, yerli ve yabancı turistin el rehberi olarak kullanılabilmesi için tanıtım kitabının hazırlandığını belirterek, “Hazırladığımız bu kitap, coğrafyasıyla adeta cennet gibi bir yer olan, kendi öz değerlerini koruyan güleryüzlü, misafirperver insanların yaşadığı bu coğrafyayı mümkün olduğunca her yönüyle dünyaya tanıtmak, değerlerini gelecek nesillere taşımak ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl artık ülkelerin değil, kentlerin rekabetine sahne olmakta, yerelleşme, globalleşme ile paralel bir şekilde her geçen gün kendini hissettirmektedir. Bu rekabette Türkeli’nin hep ön saflarda yer alması bütün gayemiz ve gayretimizdir. Türkeli’yi çok çeşitli açılardan projeksiyon altına alan bu eser, Türkeli’nin hem yerel, hem global ölçekte tanınmasına bir vesile amacı taşımaktadır. Doğup büyüdüğüm, hayatım boyunca araştırma yaparak, topladığım bilgi, belgelerden oluşan bu eserin hayırlı, yaralı olmasını diler, kitabın hazırlanmasında emeği geçen, birikimlerini bizimle paylaşan bütün dostlarıma ve Türkelili hemşehrilerimize teşekkür eder, buradaki doğal ve insani güzellikleri sizlerin de tanımanız ve yaşamanız temennilerimle sevgilerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

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