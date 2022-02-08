Sinop’ta “mahallede maç var” projesi

Sinop’ta 200920102011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.
Konu ile ilgili Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “20212022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde 200920102011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları yapılacaktır. Son başvuru 11 Şubat 2022 tarihinde olup müsabakalar 14 Şubat13 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır“ denildi.
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