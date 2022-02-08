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Başkan Ayhan: “Önümüzdeki süreçte Sinop hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi yaşamayacak”

İHA

Başkan Ayhan: “Önümüzdeki süreçte Sinop hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi yaşamayacak”

Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı.
Sinop’un içme suyunu karşılayan Erfelek Barajı’nda son aylarda etkisini gösteren kar ve yağmur yağışları baraj doluluğunu yüzde 38,49’a çıkardı. 1 sene öncesine kadar kuraklık tehlikesini yakından hisseden Sinop, yağan yağmur ve kar yağışları ile rahat bir nefes aldı.
Aylık içme suyunu verilen su miktarı göz önüne alındığında mevcut barajda yüzde 100 seviyesinde su bulunuyor. Bu da yaklaşık olarak 2 yıllık içme suyunun barajda depolandığını gösteriyor.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kentimize suyu Erfelek Barajından sağlıyoruz. Erfelek Barajının hemen yanında bir arıtma tesisimiz var. Bu arıtma tesisimiz sayesinde Sinop’ta musluklardan içme suyu kalitesinde kentimize su sağlıyoruz. Biliyorsunuz geçen yazın çok yoğun kuraklıkla geçmesi nedeniyle su rezervelerin de çok ciddi bir azalma olmuştu. Yüzde 20 seviyelerinin altına düşmüştü. Yüzde 17, yüzde 18 seviyelerine düşmüştü. Yine kentimizde bir aydan beri özellikle kar yağışı çok yoğun geçti" dedi.
Kent merkezi bunu çok hissetmemiş olsa bile, kentimizden 50 kilometre mesafedeki kentimize su sağlayan Erfelek Barajı bölgesinde çok ciddi bir kar yağışı olduğunu hatırlatan Başkan Ayhan, "Ve son süreçte de karların erimesiyle birlikte ve yoğun kar yağışı ile birlikte şuan da kentimize su sağlayan Erfelek Barajımızın doluluk oranı yüzde 100 seviyelerinde. Bu da kentimizin bir kaç yıldır su ihtiyacını karşılayacak kapasite demek. Bu barajdan sadece biz değil bizimle birlikte Erfelekli hemşehrilerimiz ve ErfelekSinop bölgesindeki köylerimize de su sağlıyoruz. Baraj kapasitesi itibariyle bizim hiçbir şekilde susuzluk çekme ihtimalimiz söz konusu değil. Az önce de ifade ettiğim gibi kentimize birkaç yıl yetecek kadar su kapasitesine sahibiz. Bu anlamda önümüzdeki yaz için Sinoplu hemşehrilerimizin herhangi bir su sıkıntı çekmesi bu durum itibariyle söz konusu olmayacak. Ama tabi Erfelek Barajını kentimize 55 kilometre mesafede olması, oradan cazibeyle hiçbir enerji harcamadan kentimize su sağlayan irsaliye hattımızda zaman zaman heyelanlara bağlı bölgedeki toprak hareketlerine bağlı bazı arızalar meydana geliyor. Bu arızalar sebebiyle geçici olarak kentimizde su sıkıntısı yaşanabiliyor birkaç saatlik. Ekiplerimiz bu konuda çok hassas. Son derece profesyonel. Bir arıza gündeme geldiğinde anında müdahale ediyoruz. Tabi ki bu 55 kilomotrelik hattı her hangi bir yerinde ki arızayı gidermek, belki 1 saat içerisinde hallolabiliyor. Fakat biz bu hatta müdahale etmek için hattın içerindeki suyu boşaltmamız gerekiyor. Hattın içerisindeki suyu boşaltmamız zaman zaman 4 5 saatimizi alabiliyor. Daha sonra arızayı giderdikten sonra tekrar bu boruların dolması 7(8 saati buluyor. Bunun için 1 saatlik arıza bile Sinop’ta 12 saatlik su kesintisine sebep oluyor. Önümüzdeki süreçte yapacağımız projeyle kentimizdeki su depolarımıza ilave olarak 4 tane daha su deposu inşa edeceğiz. Bu su depolarıyla birlikte artık böyle su kesintileri hiç yaşamayacak kentimiz. 1 saatlik arızayı gidermek için suyu kestiğimizde dahil 12 saatlik su kesintileri yaşanmayacak. Sinop’un su depoları, Sinop’un 24 saatlik suyunu rezerve olarak barındıracak kapasitede olacak. Yani şunu diyebilirim ki bu su depolarını da tamamladıktan sonra yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ihalelerimiz mart sonu nisan başı gibi planlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon euroluk bir proje. Bu projeyle birlikte artık önümüzdeki yüz yıl boyunca Sinop’ta herhangi bir su sıkıntısı, hem baraj, hem barajımızın hemen önündeki Avrupa standartlarındaki arıtma tesisimiz ve yeni yapacağımız su depoları da buna eklendiğinde Sinop’un yüz yıllık su sorunu, daha doğrusu bir sorunuz yok fakat arızadan kaynaklanacak 12 saatlik su kesintileri de artık kentimizde yaşanmayacak. Tekrar söylüyorum. Barajımızın su seviyesi şuan yüzde 100 tam kapasite doludur. Önümüzdeki süreçte hiçbir kuraklık tehlikesi, susuzluk tehlikesi kentimiz yaşamayacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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