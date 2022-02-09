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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı

İHA

Kamyon dar sokakta iş yerinin duvarına çarptı

Sinop'ta dar sokakta seyir halindeki kamyon bir iş yerinin ikinci katındaki duvara çarptı.
Kaza, saat 11.15 sıralarında Tersane mevkisi Tuzcular Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dar sokakta ilerlemekte olan bir lojistik firmasına ait 34 CPZ 638 plakalı kamyon, yolun sol tarafındaki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki çıkıntı duvarın altına çarptı. Bir simitçiye ait olan katın duvarının alt kısmında çarpmadan dolayı maddi hasar meydana geldi.
Sürücü, çarptığı yerden çıkarak ilerlemeye devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İşletmeci Ahmet Öngürü, “Sabah saatlerinde dar yolda markete malzeme getiren araç duvarımızı yıktı gitti. Biz de gerekli işlemleri yapmaya çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz içeride ses oldu yani panik yaptık ama sonra çıkıp baktığımızda duvarda maddi hasar var çok şükür” dedi.

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