Ayancık ilçesine bir acil sağlık merkezi daha

Sinop’un Ayancık ilçesine bir yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu daha eklendi.

Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu 112 acil sağlık hizmetinin 7/24 kesintisiz hizmet sunan hayati öneme sahip büyük bir sistem olduğununu belirterek Ayancık ilçesine bir acil sağlık hizmeti istasyonu dahil ettiklerini söyledi.

Müdür Fatih Reyhanlıoğlu," Ayancık ilçemizde Ayancık 1 nolu ve Ayancık 2 nolu istasyonlarımız ile bu hizmeti sürdürmekte iken 3 nolu (Yeni konak) istasyonumuz hizmete girdi. Yeni istasyon ambulans ve personelleri ile aktif hale getirilmiştir. Toplamda Sinop ilinde istasyon sayımız 25’e ulaşmıştır “dedi.

Reyhanlıoğlu," Aynı zamanda Ayancık 3 nolu istasyonumuz Ayancık bölgesine ciddi bir destek sağlayacağı gibi gerektiğinde Türkeli bölgesine de hizmet verecektir. Yeni başlayan istasyonumuz da ki ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

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