Kış günü evsiz kaldılar

Sinop'ta çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sinop’un Erfelek ilçesine bağlı Hamidiyeköy Kuzlu Mahallesi'nde saat 11.45'te meydana geldi. İddialara göre, Aydın Kaptan, Serkan Kaptan ve Şükran Kaptan’ın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sarınca dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Daha sonra yangın kontrol altına alınarak soğutma işleminde bulunuldu. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken 3 kişilik aile kış ortasında sokakta kaldı.

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