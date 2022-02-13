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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dernek başkanı kedilere sahip çıkıyor

İHA

Dernek başkanı kedilere sahip çıkıyor

Sinop Mübadele ve Balkan Hakları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, mahallede yaşayan 30’a yakın kediye sahip çıkıyor. Her gün kedilere mama vermeyi görev edinen Aral, “Onları bir gün beslemediğimde huzursuz oluyorum” dedi.
Sinop Mübadele ve Balkan Hakları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Aral, Sinop Belediyesi tarafından derneğe tahsis edilen binaya taşındıklarında mahalledeki kedileri fark etti. Hayvan sever ruhuyla kedilere süt ve mama alarak onlara babalık yapmaya başlayan Aral, her geçen gün sayısı artan kedileri her sabah beslemeyi ihmal etmiyor. Dernek Başkanı Aral, “Baktık ki kapı önünde her gün birer ikişer kedi oldu. Bizden bir şeyler bekliyorlardı. Ben de onlara süt aldım, yavru kediler vardı 34 tane. Büyüdükçe ve besledikçe çoğalmaya başladı. Bu sefer kuru mama vermeye başladım. Yaklaşık 2530 tane sokak kedisi. Biz bunlara can dostu diyoruz. Her gün ikişer üçer sayıları artarak 2530u buldu. Özellikle soğuk havada her gün saat 910 civarı geliyorum, kuru mamalarını veriyorum, yavrulara sütlerini veriyorum su kaplarını değiştiriyorum. Aşağıya giderken, cadde sonuna kadar peşimden geliyorlar, içeri girdiğim zaman içerde gelip yanımda oturuyorlar, binanın içinde geziyorlar. Akşamları da arka bahçeye koliler koyduk, orada yatıyorlar. Ben bunları besledikçe mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.
“Bunları bir gün besleyemediğimde huzursuz oluyorum” diyen Aral, “Bazen il dışına gidiyorum, buradaki komşuya veya yakın arkadaşıma söylüyorum ‘kedilerime gidin mamalarını verin’ diye. Görmediğim zaman doyuramadığım zaman rahatsız oluyorum, huzursuz oluyorum” şeklinde kdniuştu.
Kedilerin kimseye zararının olmadığını belirten Aral, imkânı olan herkesin evde veya sokakta kedileri beslemesi sahiplenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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