Sinop’ta trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Tersane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 AAP 735 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan E.K. önüne çıkan yaya N.E’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen N.E yaralandı. Çevredeki vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri N.E’yi Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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