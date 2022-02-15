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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"

İHA

Sinop'a gelen turistlerin büyük ilgi odağı olan Tarihi Pervane Medresesi'nde esnaf, şehre özgü kültürel ürünler dikerek turizm dönemini bekliyor.

Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"

Sinop’a gelen turistlerin büyük ilgi odağı olan Tarihi Pervane Medresesi’nde esnaf, şehre özgü kültürel ürünler dikerek turizm dönemini bekliyor.
Tarihi Pervane Medresesi’nde 7 yıldır esnaflık yapan ev hanımı Nurcihan Özay (60), ağırlıklı olarak el işiyle keten ürünler işleyerek turistleri bekliyor. Pandemi nedeniyle kış turizminin zayıf olduğu Sinop’ta en büyük beklenti yaz turizminde. 2 milyon turistin gelmesi beklendiği Sinop’ta kültürel mirasın en gözde mekânlarından olan Tarihi Pervane Medresesi içerisinde el emeği ürünler hazırlayarak gelen turistleri en çok ağırlayan, yıllardır el emeği ürünler yapıp satan Pervane Medresesi esnaflarından 60 yaşındaki Nurcihan Özay, bu kış sezonunda kentin turizminin zayıf geçtiğini, hazırladıkları ürünlerin yaz dönemine stokladıklarını belirterek yaz sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu dile getirdi.
Sinop'ta çeyiz sandıklarından çıkan 100 yıllık yöresel keten kumaşları el emeği ve nakış ile işlenerek tekrar ekonomiye kazandırılıyor. Özay, el emeğiyle hazırladığı çeşitli ürünlerden geçimine katkı sağlıyor. Eski keten kumaşlar, atölyelerde yeniden işlenerek hayat kazandırılıyor. Yaklaşık 80100 yıllık yöresel ketenler cüzdan, çanta, elbise, gecelik gibi ürünlere dönüşüyor. Hayatını el işi ürünlere adadığını dile getiren Özay, “Ben 60 yaşında ev hanımı bir anneyim, ama ömrümü hayatımı el işine verdim. El işi yapmayı, üretmeyi çok seviyorum. Ben buraya geleli 7 yıl oldu, daha öncesinde Kent Konseyi’nde 6 yıl kaldım. Hiç boş durmadım, kendi çeyizimizden başlayıp çocukluğumuzdan beri el işi yaptığımız için bunu böyle değerlendirmek istedik. Sezonluk çalışıyoruz, yazın 34 ay gibi işlerimiz oluyor, sezon bitiyor. Sezon bittikten sonra da hazırlık yapıyoruz. Yaz turizmi inşallah koronasız günlerdeki gibi olabilir. Özgürce alışveriş olabilir maddiyat tabi ki önemli. Onlara da fiyatta destek oluyoruz, idare etmeye çalışıyoruz. Çıkın çıkın gelin Sinop’umuza diyoruz bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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