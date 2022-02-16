Çaldığı tüpü geri sattı Olay anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldığı tüpü geri sattı Olay anı kamerada

İHA

Çaldığı tüpü geri sattı Olay anı kamerada

Sinop’ta bir vatandaş, tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı işletmeye geri sattı. İkinci tüpü de çalıp satmak isterken, bayi çalışanının aracından eksilen tüpü fark etmesiyle yakayı ele verdi. Olay anı ise iş yeri kamerasına yansıdı.
Sinop’ta S.C., tüp dağıtım aracından çaldığı tüpü aynı bayiye geri satmak istedi. Bayi işletmecisi Nagihan Taban, parasını vererek tüpü satın aldı. Tam o esnada çalışan Murat Türkeri aracından bir tüp eksik olduğunu fark ederek bayiye haber verdi. Şahıstan aldığı tüpün aslında kendisine ait olduğunu fark eden Taban, o anları şöyle anlattı:
“Dün bir beyefendi müşteri olarak dükkânımıza geldi. ‘Ben de bir tüp var, onu alır mısınız’ dedi. Ben de ‘mavi kapağı varsa, açılmamışsa alırım’ dedim belli bir tutar söyledim. 'Tamam' dedi 'az ilerde tüpüm getireyim' dedi, getirdi. Ben de dediğim miktarı verdim. Daha sonrasında kapıdan çıkarken ‘bir tane daha var’ dedi. Ben de 'doğal gaza mı geçtiniz' dedim şüphelendim işte. 'Evet' deyince 'tamam getirin' dedim. Akabinde çıktı, tüpçü arkadaşım aradı beni ‘abla bir tane tüpüm eksik’ dedi. Allah Allah yoksa şimdi çıkan beyefendi mi dedim, hemen koş şu tarafa gitti dedim. Bizim tüpümüzü bize satmış oldu.”
Bayi çalışanı Murat Türkeri ise, “Dükkândan çıktım sipariş dağıtmak için arabamın yanına geldim. Bir baktım tüplerime, tüp kayıp. Hemen mağaza müdürümü aradım, 'abla, kamyondan bir tane tüp çalmışlar tüpüm eksik' dedim. Bana 'demin müşterinin biri tüp getirdi bana satmaya çalıştı ben de aldım' dedi. Eşkâl verdi, Sakarya Caddesi'nde çıktık bakındık göremedik kendisini. Sonra arabamın yanına geldim, baktım ki tekrar çalıyor, ikinci tüpümüzü çalıyor. Ben hemen koştum, beni fark edince o da koştu ben de peşine koştum. Koca Sokağa geçti, oradan Tuzcular Caddesi’nden Hamam Yokuşu'na. Hamam Yokuşu'nda kendisini kaybettim. Sonrasında emniyeti aradım, memur beyler olaya el attılar. Dolmuşa binmiş, sonradan öğrendik. Benim önümden dolmuşa binmiş, Kütüphane tarafına kadar gitmiş” dedi.
Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, her yerde kayıp S.C.’yi arıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'İkisu Köprüsü 1 ay içinde tamamlanacak'
YEREL HABERLER 'İkisu Köprüsü 1 ay içinde tamamlanacak'
Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"
YEREL HABERLER Turistlerin ilgi odağı "keten işlemeler"
Türkeli Team Serüven’den 2 kupa
YEREL HABERLER Türkeli Team Serüven’den 2 kupa
Türkeli'de yaralı baykuş köpek saldırılarından kurtarıldı
YEREL HABERLER Türkeli'de yaralı baykuş köpek saldırılarından ...
Sinop’ta en çok ceza ‘hız’ ihlalinden Ocak ayında 20 bin 637 araç denetlendi, 722 araç sürücüsüne hız ihlali cezası kesildi 151 araç trafikten men edildi, 54 kişinin de sürücü belgesine el konuldu
YEREL HABERLER Sinop’ta en çok ceza ‘hız’ ihlalinden Ocak ayında 20 ...
Sinop’ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı 65-80 TL
YEREL HABERLER Sinop’ta berber tarifesi yenilendi: Saç-sakal tıraşı ...
Sinop’ta Tarihi Saat Kulesi gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Sinop’ta Tarihi Saat Kulesi gün yüzüne çıktı
Sinop’ta şebeke suyu borusu patladı
YEREL HABERLER Sinop’ta şebeke suyu borusu patladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.