Boyabat’ta 12 toplu konut için kura tarihi belirlendi

Sinop’un Boyabat ilçesinde yapımı süren 131 konuttan 12’si için kura yapılacak. 3 Mart tarihinde yapılacak olan kura için başvurular, 2125 Şubat tarihinde açılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Sinop’un Boyabat ilçesi Daylı mevkisinde yapımı devam eden 131 konut içerisinden 10 adet 2+1 ve 2 adet 3+1 olmak üzere toplam 12 konutun, kura yöntemiyle satışa sunulacağı duyuruldu.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, başvuruların 2125 Şubat tarihleri arasında alınacağını açıkladı. Çakıcı, “TOKİ’nin ilçemizde yapımını sürdürdüğü toplu konutlarımızdan 12’si satışa sunuluyor. 3 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan kura için başvurular, Ziraat Bankası’nda 2125 Şubat arasında alınacak, EDevlet üzerinden başvuru yapacaklar için ise 24 Şubat’a kadar başvuru alınacaktır” dedi.

Başvuru için yatırılması gereken miktar, 2+1 konutlar için 1000 TL, 3+1 konutlar için 2000 TL olarak belirlendi.

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