Sinop’ta zabıtadan temel gıda denetimi

Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda ürünlerindeki KDV’nin düşürülmesine yönelik Sinop’ta denetimler sürüyor. Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından marketlerde fiyat kontrolleri sağlanıyor.

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 12 Şubat’ta yayımlanan marketlerdeki temel gıda ürünlerindeki katma değer vergisinin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesine yönelik denetime çıktı. Yapılan denetimlerde kent genelindeki tüm marketlerin denetlendiği, herhangi bir hataya rastlanmadığı bildirildi. Tüm Sinop’un Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan karara hassasiyet gösterdiği, kurallara uyduğu belirtildi.

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı’nın kararı ile temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV oranın yüzde 1‘e indirilmesine yönelik ekiplerimizce marketlerde denetimler yapılmış olup, ürünlerin fiyatları ve kasa fişleri kontrol edildiğinde herhangi bir aykırılığa rastlanmamıştır. Konuyla ilgili denetimler, ilimizde devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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